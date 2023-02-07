ارتفعت حصيلة الضحايا الزلزال الذي وقع في المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا إلى 3381 شخصا في تركيا.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن أكثر من 20 ألف شخص أصيبوا في الزلزال.

وترددت أنباء عن انهيار أكثر من 5700 مبنى نتيجة الزلزال.

وقال اورهان تاتار رئيس إدارة الحد من المخاطر وآثار الزلزال إن أحوال الطقس سيئة للغاية في المنطقة.

وشمل ذلك هطول ثلوج وأمطار وهبوب رياح قوية في المناطق المتضررة. كما أن درجات الحرارة تقترب من درجة التجمد في بعض المناطق.

وكان زلزال بقوة 7.7درجات على مقياس ريختر قد ضرب جنوب شرق تركيا في المنطقة الحدودية مع سوريا صباح أمس الاثنين، تبعه زلزال آخر بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.