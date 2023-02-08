عبدالعزيز الفضلي



حذرت وزارة التربية الإدارات المدرسية من تكليف المعلمين والطلبة وكذلك أولياء أمورهم بما ليس مفروضا عليهم من متطلبات تبرعات أو طلب مبالغ نقدية أو غيرها، مشددة على انه من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.



جاء ذلك في نشرة عممها مدير منطقة الفروانية التعليمية محمد عايض العجمي وتلقت «الأنباء» نسخة منها والتي قال فيها: انه حرصا على الالتزام بما تقتضيه مصلحة العمل، يرجى من مديري المدارس ومديرات رياض الأطفال الالتزام بما يلي:



1 - عدم تكليف المعلمين بإعداد وسائل تعليمية أو تصوير أوراق عمل أو تزيين الفصول والمدرسة أو توفير أجهزة أو أدوات أو أي مواد ما لم تقم الإدارة المدرسية بتوفير نفقاتها.



2 -عدم تكليف المتعلمين أو أولياء أمورهم صراحة أو إيحاء بأي أعمال لا تعد من واجباتهم سواء كان ذلك إعداد وسائل تعليمية أو تصوير أوراق عمل أو تزيين الفصول والمدرسة أو توفير أجهزة أو أدوات أو أي مواد للمدرسة.



3 - عدم طلب أي مبالغ نقدية أوتبرعات عينية سواء من المعلمين أو المتعلمين أو أولياء أمورهم.



4 - توفير كل المتطلبات التعليمية والمدرسية من حساب الصندوق المالي أو حساب المقصف المدرسي والموارد الأخرى وفق اللوائح والنظم المتبعة حيال ذلك.



5 - سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يخالف النظم واللوائح المشار إليها.



من جانب آخر، أغلقت منطقة الأحمدي التعليمية مركز عبدالله بن الزبير المشترك المسائي (رجال) اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.



وأوضحت المنطقة في قرار أصدرته وتلقت «الأنباء» نسخة منه انه سيتم نقل الدارسين في مركز عبدالله بن الزبير المشترك (رجال) إلى مركز عمر بن الخطاب الثانوي (رجال) مع نقل جميع ملفات الدارسين والعهدة إلى المركز الجديد وعلى جميع جهات الاختصاص الاطلاع والعمل على ما جاء بالقرار.