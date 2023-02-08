

شريف حمدي



للجلسة الثانية على التوالي، يستحوذ سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) على سيولة قياسية من إجمالي السيولة المتدفقة لسوق الأسهم الكويتي، إذ بلغ إجمالي السيولة خلال آخر جلستين 140 مليون دينار، نصيب «بيتك» منها نحو 60 مليون دينار بما يعادل 42%، وذلك بواقع 26 مليون دينار في جلسة امس، و33.6 مليون دينار في جلسة أول من امس.



وبهذه السيولة العالية للسهم، قفزت سيولة السوق بشكل عام خلال الجلستين الماضيتين بشكل لافت مقارنة بالجلسات الأخيرة، ليصل إجمالي ما استقبله سوق الأسهم الكويتي من سيولة إلى 1.4 مليار دينار بمتوسط يومي 47.5 مليون دينار.



وانخفضت القيمة السوقية لبورصة الكويت امس بنسبة 0.02% بفقد 11 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة 47.39 مليار دينار تراجعا من 47.41 مليار دينار أول من امس.



وشهدت جلسة امس تباين في أداء المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1% ليصل إلى 8238 نقطة، وذلك باستمرار الإقبال على هذه النوعية من الأسهم في ظل الكشف عن النتائج المالية الختامية للعام الماضي مصحوبة بتوصيات مجالس الإدارات بتوزيعات نقدية ومنحة مرضية للمساهمين، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% ليصل إلى 5674 نقطة، ليتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% ليصل إلى 7400 نقطة.



وتراجعت أسعار 57 سهما في جلسة تعاملات امس مقابل ارتفاع 35 سهما واستقرار 25 سهما، ولم يجر التداول على 37 سهما، كما انخفضت المؤشرات الوزنية لـ 7 قطاعات تصدرها الطاقة بـ 2.2%، وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها رعاية صحية بـ 1.4%.



وانخفضت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 13% بتداول 159 مليون سهم مقارنة بـ 183 مليون سهم أول من امس، تصدرها سهم بيتك بـ 30 مليون سهم.