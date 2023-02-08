

سعود عبدالعزيز



ما حدث لشخص من غير محددي الجنسية يمكن أن يطلق عليه أنه «منحوس»، فرغم شرائه مدنية بـ400 دينار، لكنها كانت سببا في ضبطه واكتشاف محاولته الخروج من البلاد بصورة عير مشروعة اذ تبين ان صاحبها غادر البلاد قبل يومين، ليتم ضبطه ومن ثم الإدلاء بكل المعلومات والأسباب التي دعته الى محاولة الهرب، وكان السبب انه مطلوب للسجن لمدة 7 سنوات، حيث خطط للهرب إلى دولة مجاورة ومن ثم الهجرة او الهرب الى دولة أوروبية كون هناك اتفاقيات أمنية خليجية تسمح بتبادل المطلوبين.



وبحسب مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن رجال منفذ السالمي ولدى التدقيق على هوية شخص تقدم للسفر الى الخارج، فوجئ بأنه قدم بطاقة مدنية لشخص مسجل باعتباره غادر الكويت قبل فترة وجيزة، وعليه تم توقيفه، وفي التحقيقات الأولية قال انه مطلوب وانه اشترى البطاقة المدنية بـ 400 دينار، وأرشد عن البائع وضبط، كما تبين ان صاحب البطاقة المدنية قدم بلاغا قبل سفره يفيد بفقدان البطاقة المدنية الخاصة به.