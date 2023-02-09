

نشرت الفنانة علا غانم على حسابها الخاص بـ «إنستغرام» رسالة وجهتها للمركز القومي لحقوق المرأة تستغيث فيها من اعتداء مجموعة من البلطجية عليها ومحاولة طردها من شقتها.



وقالت علا في استغاثتها: «استغاثة للمركز القومي لحقوق المرأة، د.مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني».



وكشفت علا تفاصيل واقعة الاعتداء عليها، قائلة: فوجئت يوم الجمعة الماضية بمجموعة من البلطجية يحملون الشوم يقودهم طليقي يتهجمون على منزلي ويعتدون علي بالضرب والسحل، في محاولة لإخافتي وطردي من شقتي، وهو ما دفعني للتقدم ببلاغ بقسم الشرطة.