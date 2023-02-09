أعادت سويسرا الأربعاء رأسا كبيرا منحوتا بالحجارة إلى البيرو يعود تاريخه إلى حوالى 2500 عام وينتمي إلى إحدى أقدم الحضارات في البلاد، وفق ما أعلن المكتب الثقافي السويسري.



وأحضرت المنحوتة، البالغ وزنها حوالى مائتي كيلوغرام، إلى سويسرا بواسطة شاحنة في عام 2016 من ألمانيا بناء على طلب تاجر فنون ألماني.



وأفاد المكتب الفيدرالي للثقافة في سويسرا في بيان بأنه لم يتم التصريح بشكل صحيح عن المنحوتة بوصفها أصولا ثقافية، وقد صودرت لاحقا لوجود «شكوك مثبتة» عن أخذها بشكل غير قانوني من البيرو.

وقدمت رئيسة المكتب الفيدرالي للثقافة في سويسرا كارين باخمان المنحوتة الحجرية المزخرفة لسفير البيرو لويس ألبرتو كاسترو جو في مكتب جمارك منطقة بازل-فايل أم راين، حيث عثر على القطعة قبل سبع سنوات.