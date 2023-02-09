

تحت شعار حملة اليوم العالمي للسرطان لعام 2023 «توحيد الأصوات واتخاذ الإجراءات»، عقدت الجمعية الأميركية لبحوث ومصنعي المنتجات الدوائية (PhRMA) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتحالف الدولي لمنظمات المرضى (IAPO) وتحالف الرعاية المخصصة للسرطان (PCCA) ندوة حوارية عبر الإنترنت لمناقشة دور الرعاية المخصصة للسرطان في بث أمل جديد للمرضى.



انعقدت الجلسة الأربعاء 1 الجاري وتناولت إسهام الطب الدقيق والرعاية المخصصة للسرطان في إحداث ثورة في علاج السرطان في المنطقة، وكيف يؤثر ذلك في طريقة توفير الرعاية للمرضى وتحسين جودة حياتهم.



وتناول المتحاورون دور الرعاية المخصصة للسرطان والطب الدقيق في تمكين المرضى من المشاركة بفاعلية أكبر في مسارات علاجهم. ويهدف هذا النموذج إلى توفير العلاج في الوقت المناسب بما يخدم الهدف النهائي في تحقيق أفضل النتائج، وتحسين سلامة المرضى، والحد من مخاطر الانتكاس.