حل ربيع الكويت مبكرا هذا العام بعد أن ارتوت الأرض بماء المطر لتفتح أزهار النوير واكتست صحراء الكويت ببساط فاقع الصفرة تلتف حوله نباتات الخبيز بوشاح مطرز بأوراق خضراء.

ومجمل ذلك أشبه ما يكون لوحات فنية تشكيلية طبيعية على مد النظر تفيض روعة وجمالا متناثرة هنا وهناك رسمتها يد الطبيعة يقف حيالها الناظر مأخوذا بروعه المنظر وبإبداع الخالق سبحانه وتعالى.

وقالت عضوة فريق (حياة) التطوعي لحماية الحياة الفطرية الدكتورة سارة العتيقي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، إن شعور البهجة يلازمك وأنت تتنقل بين شوارع الكويت هذه الأيام لامتشار زهور النوير وأوراق الخبيز وجماله الأخاذ الذي غطى الشوارع والطرقات باللونين الأصفر والأخضر البراقين.

وأضافت العتيقي أن ما يعرف في الكويت باسم زهور النوير لا يختص بنبات معينة إنما هي مجموعة نباتات حولية ربيعية تجمعها لون زهورها الصفراء أي إن النوير ليست نبتة كما يعتقد البعض بل دلالة على لون الزهرة الصفراء التي تحملها أنواع عدة من النباتات وسميت بالنوير لأنها منيرة كالشمس.

وأوضحت أن كلمة النوير هي بمنزلة مظلة عامة لأنواع أيضا مختلفة من الأزهار الصفراء والبرتقالية والبيضاء تختلف أسماؤها باختلاف أنواعها وأوقات ظهورها حيث يكثر نبات الزملوق (الذي يطغى على الشوارع الآن) في حين أن (الحويذان) يكاد يخرج في آخر الموسم.

وذكرت أن زهور النوير تتفتح في فصلي الشتاء والربيع بشكل كبير تعرف محليا باسم (الحنوة) و(الحوذان) و(الزملوق) و(المرار) و(العضيد) والحمبزان تنتشر في الصحراء وفي الساحات الترابية كذلك بجانب الطرقات.

وأوضحت أن أنواعا أخرى كثيرة مثل الحوه والحنوه والمرار والقريص والعضيد وعين البقر تتمتع جميعها بأزهار صفراء جميلة وهناك أيضا أقحوان الصحراء النوير الأبيض ويتخللها ايضا السليح والخزامى والبختري (زهرة رقيقة نادرة الظهور) ذات لون بنفسجي كما يكثر وجود نبات الحميض الأحمر الجميل ونبات الخبيز أوراقه خضراء لذيذة تؤكل ولا ينتمي لمجموعة النوير.

من جانبه قال عضو فريق (عدسة) البيئة الكويتية الباحث عودة البذالي ل(كونا) إن "أكثر ما ينتشر هذه الأيام من شهر فبراير نبات الزملوق المعروف بكثرة أزهاره الصفراء الذهبية وهو من النباتات الحولية الجميلة التي تزهر في شهري يناير وفبراير حيث تتفتح الأزهار عند الشروق لتغلق عند ارتفاع الشمس.

وأضاف البذالي أن (الزملوق) يسمى (الجرجار) في اللغة العربية وهو نبات حولي جميل يملأ المكان وهو مشهور ومعروف لدى أكثر الناس لأنه كثير الانتشار في الكويت وينبت في المناطق الترابية بين المناطق السكنية وعلى أطراف الشوارع وأرصفتها وفي البراري.

وأوضح أن "تسمية (الزملوق) عائدة إلى كلمة "يزملق" وهي كلمة كويتية بمعنى المبكر ولأن نبات الزملوق هو أول النباتات التي تنمو وتزهر بعد سقوط المطر "فهي تزملق أي تخرج مبكرا".