سفير خادم الحرمين: الحدث جلل لكنه أظهر تكاتف الجميع مع المتضررين في تركيا وسورية خصوصاً من قبل الدول الإسلامية

سفير عمان: السلطنة سيّرت جسراً جوياً لتقديم المساعدات للسوريين والأتراك وما حدث مأساة إنسانية كبيرة ونتضامن مع الجميع



أسامة دياب



قام وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله صباح أمس بزيارة إلى سفارة جمهورية تركيا لدى البلاد حيث نقل تعازي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب الكويت بضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا. كما زارت وزيرة الأشغال العامة والكهرباء والماء د.أماني بوقماز السفارة التركية لتقديم التعازي لتركيا والترحم على الشهداء.



بدوره، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد: جئنا للسفارة لتقديم التعازي لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، ونحن مؤمنون بقضاء الله وقدره، ولا راد لقضاء الله، واصفا الحدث بالجلل لكنه أظهر تكاتف الجميع مع المتضررين في تركيا وسورية خصوصا من قبل الدول الاسلامية.



وأشار الى حزمة المساعدات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وتكليف مركز سلمان للاغاثة الانسانية بالدعم بشكل عاجل والاعلان عن فتح باب التبرعات والتي بلغت حتى صباح أمس نحو 50 مليون ريال ولا يزال باب التبرع مفتوحا. واختتم حديثه، سائلا الله عز وجل أن يشمل الموتى في عداد الشهداء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



بدوره، قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح بن عامر الخروصي: نشاطر الاشقاء في تركيا احزانهم في هذه المأساة الانسانية التي ضربت جنوب تركيا وأيضا شمال سورية، ونحن نتضامن معهم ونتعاطف معهم، مشيرا إلى أن سلطنة عمان سيرت جسرا جويا لتقديم المساعدات للسوريين والأتراك. واعتبر ان ما حدث مأساة انسانية كبيرة في البلدين، متمنيا السلامة للجميع والرحمة للمتوفين.



من جانبها، قالت سفيرة كندا لدى البلاد عليا مواني: نيابة عن حكومة وشعب كندا تقدم أحر التعازي لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية وخلف العديد من الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.



وأضافت ان حكومة بلادها ساهمت بمبلغ 10 ملايين دولار دعما أوليا لجهود الإغاثة من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية، كما أرسلت فريق تقييم الكوارث الكندي إلى تركيا والذي يضم مسؤولين عسكريين وآخرين من وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الفيدرالية لتحديد كيف يمكن لكندا المساهمة في جهود الإغاثة من الزلزال.



من جانبها، قالت رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الكويت نسرين ربيعان «ان المفوضية تشارك العالم أجمع بهذا الحزن البالغ الذي راح ضحيته الآلاف من الارواح في سويعات قليلة».



وأضافت «المفوضية متواجدة في الميدان في تركيا وسورية، ولدينا 9 مكاتب في سورية تشمل المناطق المتضررة من الزلزال، ولدينا 7 أخرى في تركيا تشمل المناطق المتضررة أيضا من الزلزال، وتنسق مع الحكومة التركية وقامت بتوزيع مواد اغاثية اساسية وفق الاحتياجات التي تحددها الحكومة التركية». وتابعت «كما قامت المفوضية بتوزيع مواد اغاثة اساسية لـ 1500 عائلة متواجدة في المناطق المنكوبة في شمال الغرب السوري، فيما تحتوي مخازننا هناك على 19 ألف خيمة سريعة التركيب وفي طريقها الى المناطق المنكوبة».



وأشارت الى تواصل مكتب الكويت مع مكاتب المفوضية في سورية وتركيا على مدار الساعة لتسلم التحديثات بخصوص الأوضاع في المناطق المنكوبة ومتابعة الاحتياجات، كما أننا على تواصل مستمر مع الحكومة الكويتية بهذا الخصوص.



وأعربت عن شكرها البالغ للكويت لسرعة الاستجابة، لافتة الى إطلاق حملة مشتركة مع القطاع الخاص الكويتي من اجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين من فصل الشتاء في الشرق الاوسط، كما تم توسيعها لتشمل المتضررين من الزلازل في تركيا وسورية.



بدوره، قال سفير جمهورية الصين الشعبية بالكويت تشانغ جيانوي «على أثر الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا والذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة باسمي ونيابة عن السفارة الصينية بالكويت إلى الشعب التركي الصديق». وأضاف: بعد حدوث الزلزال، أرسل الرئيس الصيني شي جينبينغ رسالة تعزية إلى الرئيس التركي أردوغان، وقدمت كل من الحكومة الصينية والمنظمات غير الحكومية مساعدات إنسانية طارئة إلى تركيا. وزاد: «قد وصل فريق الإغاثة الصيني إلى تركيا لبحث وإنقاذ الناجين. كما قررت الحكومة الصينية التبرع بقيمة 40 مليون يوان للحكومة التركية كالدفعة الأولى من أموال المساعدات الإنسانية».



وتابع «إن الصين الصديقة على استعداد لمواصلة توفير الدعم والمساعدة في حدود قدرتها وفقا لاحتياجات تركيا، وأثق بأن الشعب التركي قادر على التغلب على الكارثة وإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن».



من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد أحمد بوخمسين «نشاطر اخواننا الاحزان للخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الزلزال في تركيا وسورية، مؤكدا التضامن مع شعبي البلدين في هذه الكارثة التي حلت على أبرياء وأسقطت الآلاف من الوفيات والمصابين مما تسبب في الألم الكبير للشعوب كافة».