الجسار: المؤتمر سيناقش أهم المستجدات وما توصل إليه العلم والأبحاث المتعلقة بطب وجراحة العيون



عبدالكريم العبدالله



افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي المؤتمر الـ 22 لطب وجراحة العيون.



وأكد الوزير العوضي حرص الوزارة على تسخير كل الوسائل لتحقيق قيم مضاعفة في مجالات البحث والمعرفة وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، إيمانا بأن صحة الفرد هي المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية والتنموية في كل المجتمعات.



وبين د.العوضي ان المؤتمر سيناقش القضايا المتعلقة بتخصص طب وجراحة العيون وكيفية تحسين سبل الخدمة الطبية والإنسانية المقدمة، لافتا إلى ان الاستثمار في صحة المواطن هدف رئيسي نسعى لتحقيقه والوصول إليه من خلال تقديم مستوى صحي جيد ورعاية طبية ذات كفاءة عالية ومعتمدة على أسس علمية سليمة تواكب التطور الحاصل في دول العالم المتقدمة في هذا المجال.



وأشار د.العوضي إلى ان الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتخصص طب وجراحة العيون تجسد بافتتاح العديد من أقسام العيون في مختلف المستشفيات على مستوى محافظات الكويت، مؤكدا ان المؤتمر الذي تنظمه الرابطة الكويتية لطب وجراحة العيون سيسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الطبي المتنوعة وبناء جسور المعرفة العلمية بين مختلف الأطباء من الكويت وخارجها للوقوف على آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال التشخيص وسبل العلاج والوقاية، موضحا ان هذا سيساعد في وضع وتحديث البرامج والاستراتيجيات الهادفة لضمان تطوير منظومة الخدمات الصحية بما يتفق مع الرؤية المستقبلية لجعل الكويت مركزا طبيا عالميا.



من جانبه، قال رئيس المؤتمر د.فيصل الجسار في كلمته: ان المؤتمر سيناقش أهم المستجدات وما توصل إليه العلم والأبحاث العلمية المتعلقة في مجال طب وجراحة العيون وكيفية علاجها، مشيرا إلى أن الهدف هو مواكبة كل ما هو جديد في مجال أمراض العيون في العالم وأحدث الأجهزة في هذا المجال في السوق العالمي، وذلك لتحسين ورفع مستوى الخدمات الصحية في الكويت.



ولفت د.الجسار إلى ان المؤتمر يضم أكثر من 50 محاضرا في مجال طب وجراحة العيون من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف دول العالم ويتضمن محاضرات علمية وورش عمل متخصصة ودورة تدريبية تجذب الكثير من أطباء العيون من دول المنطقة والعالم.