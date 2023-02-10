منصور السلطان



في قضية غريبة بطلها موظفان في جوازات منفذ السالمي الحدودي، قام موظف بإنشاء قاعدة بيانات وهمية باسمه وبجنسية خليجية، وذلك للدخول والخروج من البلاد دون توثيق في النظام العام الخاص بالإدارة العامة للمنافذ، وذلك لصدور أوامر منع سفر بحقه، وذلك بمساعدة زملائه في المنفذ.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن موظفا كويتيا في جوازات السالمي مسجلا ضده قضية وعليه أوامر منع سفر قام بإنشاء قاعدة بيانات وهمية بمساعدة زميلين معه باستخدام كلمة سر خاصة بهما باسم وبجنسية خليجية حتى يستطيع الخروج والدخول الى البلاد دون منع. رجال أمن المنافذ البرية بعد ورودهم المعلومات، تم التأكد منها ومن ثم استدعاء الموظف الذي توارى عن الأنظار، فيما تم ضبط موظفين آخرين ساعدا المتهم الرئيسي الهارب وإبلاغ المسؤولين في الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية الذين طلبوا التدقيق وفحص قاعدة البيانات المشتبه بها (الوهمية) وبعد التأكد من انه تم إنشاؤه باستخدام الموظف الهارب صدر أمر بإحالة القضية الى مخفر السالمي وتسجيلها جنائيا قضية تزوير في محررات رسمية واستخدام سلطة.



رجال المباحث الجنائية شكلوا فرقة للبحث والتحري عن الموظف الهارب، فيما تم إخضاع الموظفين للتحقيق.