عبدالله قنيص



فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في قضية اتهام مواطن لموظف يعمل لديه بسرقة نحو 30 ألف دينار من رصيده من خلال عمليتين بنكيتين فيما لم يعرف الثغرة التي استغلها الوافد لتمرير عمليتي السحب خاصة أن عمليات السحب تلك تستوجب باركودا يصل على هاتف صاحب الحساب وسط ترجيحات بأن يكون الوافد استغل تواجد المجني عليه معه وأجرى عمليتي التحويل خلال تواجده مع المجني عليه والتقط الباركود من المجني عليه وهو مواطن تجاوز السبعين عاما ومن ثم حول المبلغ الى حسابه الشخصي.



وبحسب تفاصيل القضية التي حصلت عليها «الأنباء» وحملت عنوان تزوير في محرر بنكي وبرقم 1/2023 فقد تقدم مواطن مسن 72 عاما وقال انه في يوم الثلاثاء 31 يناير الماضي قام موظف مصري لديه من مواليد 1958 بتحويل 19.986 دينارا وعملية اخرى بقيمة 9.850 دينارا لافتا الى ان واقعتي تحويل المبالغ المالية من حسابه الى حساب المدعى عليه تمت في منطقة الروضة.



هذا، وقدم الشاكي كشف حساب يظهر عمليتي السحب من حسابه الى حساب المدعى عليه وتوقيت ذلك كما ابلغ عن محل سكن المتهم بمنطقة السالمية وتم وضع امر منع سفر عليه بعد التنسيق مع النيابة خشية هروبه الى موطنه.