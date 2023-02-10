عبدالله قنيص



شرع رجال مباحث العاصمة في البحث عن مجهول او مجهولين قاموا بإتلاف متعمد لعدد 5 مركبات تابعة لبلدية الكويت على مرتين ومن المقرر أن يفرغ رجال المباحث الكاميرات القريبة من جميعة الروضة لتحديد هوية الجاني او الجناة ولم يعرف بعد الاسباب التي كانت وراء الواقعة، هل بسبب وجود المركبات في منطقة راقية وتأثيرها على مظهر المنطقة ام هناك اسباب اخرى؟ وفي التفاصيل فقد تقدم شخص«بدون» ينوب عن شركة تؤجر المركبات الى البلدية وأبلغ عن تعرض عدد خمس مركبات في عهدة البلدية للاتلاف العمدي والسرقة من قبل مجهول، مشيرا الى الى ان واقعتي اتلاف فصلت بينهما فترة زمينة بسيطة ساردا ما حدث بتاريخ 2023/1/30 حيث تعرضت مركبة انشاءات للاتلاف وذلك بمنطقة الروضة ق 3 وسجلنا كشركة قضية برقم 2023/6 جنح الروضة وبتاريخ 2023/2/1 تم نقل المركبات المخصصة للبلدية لمنطقة الروضة ق 1 بجانب فرع الجمعية وبتاريخ 2023/2/3 ابلغنا في تمام الساعة 4.30 صباحا بأنه قد تم اتلاف جميع المركبات التي تم نقلها وهي أربع مركبات. وتبين ان المركبات تم اتلافها باستحداث اضرار جديدة بالمركبات والتشويش على الكاميرا بالكتابة وكسر الفليشرات وزجاج أمامي وخلفي - واتلاف الصبغ والمرايات الجانبية وتم سرقة عدد 2 مطفأة حريق ولوحة خلفية.