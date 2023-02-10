لاتزال باريس تستقطب عددا كبيرا من الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، إذ إن العاصمة الفرنسية كانت مسرحا عام 2022، كما في 2021، لأكثر من سبعة آلاف يوم تصوير.



وشهدت باريس عام 2022 تصوير أفلام طويلة بلغ عددها 102، و68 مسلسلا تلفزيونيا، على ما أفادت بلدية المدينة في بيان أصدرته الأربعاء.



ومع أن عدد الأفلام الروائية المصورة في باريس انخفض بشكل طفيف (8 أفلام) عما كان عليه عام 2021، يستمر تزايد عدد المسلسلات المصورة في العاصمة الفرنسية (25 عملا إضافيا مقارنة بالعام المنصرم).

واستقر إجمالي أيام التصوير على «نحو سبعة آلاف»، أي بمستوى عام 2021 الذي تميز بجهود لتعويض ما فات خلال مرحلة جائحة كوفيد، على ما لاحظت مسؤولة الثقافة في البلدية كارين رولان التي استصرحتها وكالة فرانس برس.



ومن بين الأفلام الطويلة، استغرق العمل على فيلم وودي آلن المقبل الذي صور بالكامل في باريس شهرين.



لكن المسلسلات التلفزيونية «هي الأكثر مساهمة منذ سنوات في ارتفاع عـــدد أيام التصويـــر في باريس»، بحسب البلدية.



والأكثر تصويرا في باريس بين منصات البث التدفقي هي «نتفليكس»، إذ إن العاصمة الفرنسية احتضنت المواسم الجديدة من مسلسلات «لوبين» و«إميلي إن باريس» الذي تقوم ببطوبته ليلي كولينز، و«برلين» المنبثق من «لا كاسا دي بابيل» والذي سيعرض في ديسمبر المقبــل.