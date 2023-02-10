

أسامة أبو السعود



ترأس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد اجتماعا تنسيقيا مع جميع قيادات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومديري إدارات المساجد بالمحافظات لمناقشة استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك.



واطلع الماجد على آلية الاستقبال والتجهيزات التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المسجد الكبير والمراكز الرمضانية بجميع محافظات الكويت والاستعدادات التي تمت في المساجد.



واستمع الوزير الماجد لعرض حول الاستعدادات الخاصة بالمسجد الكبير ووجه الماجد كل قيادات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بضرورة التعاون وتضافر الجهود لتقديم أفضل ما يمكن للمصلين.



كما أكد وزير الأوقاف على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة لجميع مساجد الكويت وتهيئة الأجواء الإيمانية بالمساجد لاستقبال المصلين في هذا الشهر المبارك.



كما وجه الوزير الماجد المسؤولين بالوزارة بمواصلة الاجتماعات بشكل أسبوعي للوقوف على ما تم من إنجازات ومتابعة الإجراءات للانتهاء من باقي الاستعدادات.