القاهرة - هناء السيد



حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقدما ملحوظا في تصنيف ويبومتركس في يناير 2023 للجامعات، مما عزز مكانتها على الخريطة العالمية.



واحتلت الأكاديمية بحسب التصنيف الجامعة المركز الـ 1953 من بين 31 ألف جامعة على مستوى العالم، بينما احتلت الأكاديمية المركز الـ18 على مستوى الجامعات المصرية من بين 78 جامعة، والـ 63 عربيا من بين 1368 جامعة، والمركز الـ49 على مستوى قارة إفريقيا من بين2087 جامعة.



وقال رئيس الأكاديمية د.إسماعيل عبد الغفار - في تصريح امس إن القفزة في ترتيب الأكاديمية بحسب التصنيف العالمي بلا شك لحظة فخر لكل من ينتسب للأكاديمية حين يتم تصنيفها ضمن أفضل 1953 جامعة على مستوى العالم.



وأضاف «تدل هذه القفزة في ترتيب الأكاديمية على مدى التزام الأكاديمية فيما يتعلق بخطتها الاستراتيجية التي تحدد مسارات تحقيق التميز المستمر في الأداء».



وتقدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالتهنئة لأعضاء لجنة التصنيفات، وأثني على جهدهم المتميز المبذول لرفعة تصنيف الأكاديمية في ويبومتركس وشجعهم على بذل أقصى جهد ممكن للوصول بالأكاديمية إلى أعلى المستويات في التصنيف خلال الأعوام المقبلة.



يشار إلى أن الأكاديمية بذلك تقدمت بفارق 106 جامعات عن نسخة تقييم في يونيو 2022 حيث كانت تحتل المركز 2059 بين جامعات العالم.