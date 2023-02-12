«الكويتية» و«أرزان» و«أعيان» و«الوطنية» و«التجارية» و«السفن» و«جي إف إتش» ترتقي للسوق الأعلى سيولة وقيمة سوقية



شريف حمدي



تدخل نتائج عملية المراجعة السنوية التي أجرتها بورصة الكويت خلال يناير الماضي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد 12 فبراير، والتي بموجبها سيتم نقل 7 شركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وذلك لانطباق المعايير عليها، ليرتفع قوام السوق الأول من 26 شركة إلى 32 شركة، بالإضافة إلى البنك الأهلي المتحد البحرين التي تم الاستحواذ عليه من قبل بيت التمويل الكويتي «بيتك» في أغسطس 2022.



وتقدر القيمة السوقية للشركات الـ 7 المنضمة اليوم نحو مليار دينار، وهي عبارة عن 78.9 مليون دينار قيمة سوقية للشركة الكويتية للاستثمار، و94.7 مليون دينار لمجموعة ارزان المالية، و100.3 مليون دينار لشركة أعيان للإجارة والاستثمار، و172.8 مليون دينار قيمة سوقية لشركة الوطنية العقارية.



كما تقدر القيمة السوقية لشركة التجارية العقارية بـ 171.5 مليون دينار، ولشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 110.1 ملايين دينار، بالإضافة إلى مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة سوقية هي الأعلى ضمن الـ 7 شركات بـ 276.2 مليون دينار.



واعتبارا من اليوم تصبح القيمة السوقية للسوق الأول 38.7 مليار دينار تمثل نحو 82% من إجمالي القيمة البالغة 47.01 مليار دينار وفقا لإقفالات الخميس الماضي.



تجدر الإشارة الى أن البورصة أشارت إلى عدم نقل شركات من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، وذلك لعدم توفيق أوضاعها والإيفاء بمعايير السوق الأول عليها، كما أفادت البورصة بأن شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه من الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة بالسوق الأول، مشيرة الى منحها فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول.



يذكر أن متطلبات التأهيل للسوق «الأول» أن تكون الشركة مدرجة في البورصة لمدة عامين على الأقل، وتبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهل إلى السوق «الأول»، وذلك لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية، وأن يتم تداول الأوراق المالية المصدرة عنها وفق شروط السيولة المحددة والمعلنة من قبل البورصة، وألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة، ومن المتطلبات أيضا ألا تقل سنوات ممارسة الشركة لأنشطتها عن 7 سنوات متتالية.



ويطلق على السوق الأول، سوق النخبة كونه يعد أفضل الأسواق التي أنشأتها بورصة الكويت، والذي يستهدف الشركات الممتازة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة، وتدخل الشركات المصنفة في السوق «الأول» ضمن مؤشر السوق «الأول»، ومؤشر السوق «العام».