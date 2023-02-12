

مبارك الخالدي



عبر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي البوسني روسمير سفيكو، عن سعادته البالغة بالفوز على التضامن 4-0 في ختام الجولة الـ 13 لبطولة دوري زين الممتاز.



وقال ان كل من شاهد المباراة سواء في الملعب او عبر القنوات الفضائية استمتع بأداء لاعبي الأخضر وبالفوز الذي تحقق رغم الغيابات، فقد لعبنا في ظل غياب 6 او 7 لاعبين لأسباب مختلفة منها الإصابات أو الراحة التي منحتها للبعض.

وأضاف سفيكو: أهنئ اللاعبين على الأداء وأنا فخور بهم جميعا، فلا يوجد لدي ما يسمى دكة بدلاء، وكل اللاعبين مهمون بالنسبة لي لتطبيق أسلوب اللعب، ومن يشاهد أسلوب العربي في المباريات الأخيرة لا يشعر بفارق التبديلات، ونحن نمتلك لاعبين محترفين وأكفاء ونتطلع إلى المباريات المقبلة بأهمية قصوى لمواصلة طريقنا سواء في الدوري اأو بطولة كأس سمو الأمير.