تفاعل أهل الخير في الكويت من مواطنين ومقيمين مع حملة التبرعات العينيـــة التي بدأتها جمعية النجــاة الخيرية يــــوم الخميــس الماضــــي 9 فبرايـــــر بالتنسيق والتعـــاون مع وزارتي الشؤون والخارجية والسفارة التركية في البلاد، ويعد هذا التفاعل غير مسبوق مع حملة نوعية تتم على ارض الكويت. وقال المدير العام بجمعية النجاة الخيرية محمد الانصاري إن الحملة لاقت اقبالا غير مسبوق في التفاعل مع الحملة من جميع فئات الشعب بمختلف شرائحه من أفراد ومؤسسات وجمعيات، مواطنين ومقيمين رغبة منهم في المشاركة في تخفيف هذا المصاب الذي ألم بالأشقاء في تركيا وسورية.