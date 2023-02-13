بشرى شعبان



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي حرص الوزارة على التواصل المباشر مع الجمعيات الخيرية وتسهيل عملها وفقا للقانون إلى جانب تقديم الرعاية اللازمة لها للاضطلاع بدورها.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الوزارة عقب زيارة الوزيرة البغلي إلى عدد من الجمعيات الخيرية والأهلية والاجتماع مع مسؤوليها للاطمئنان على آلية العمل بغية تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات للقيام بدورها بأفضل صورة ممكنة.



وقالت البغلي إن العمل الخيري واجهة الكويت التي تحظى بدعم ورعاية من مؤسسات الدولة كافة وعلى رأسها وزارة الشؤون مؤكدة سعي الوزارة لحل أي معوقات قد تواجه الجمعيات الخيرية استمرارا لمسيرة العطاء والخير.



وذكر البيان أن الجولة شملت (جمعية انسان الخيرية) و(الجمعية الكويتية للاغاثة) و(جمعية بيت الخير) لافتة إلى استمرار تفقد الجمعيات الخيرية ودعم جهودها وذلك في إطار التوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء برعاية ودعم جهود العمل الخيري في البلاد والدور الإنساني الذي تقوده الكويت.