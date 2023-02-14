دارين العلي

رصد فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء خلال حملة موسعة أمس في منطقة جليب الشيوخ برئاسة وزارة الداخلية، عقارات مخالفة تستخدم مصهرات لا تستخدم الا في محطات التحويل الثانوية في تعد صارخ على الشبكة الكهربائية.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» انه تم خلال الحملة تسجيل محضري ضبط واثبات حالة وقطع التيار عن عدد كبير من الكراجات في المنطقة لتلاعبها بالمصهرات، حيث تم رصد أحد العقارات التي تستخدم مصهرات لا تستخدم الا في محطات التحويل الثانوية ولا تستخدم في العقارات العادية نظرا لارتفاع طاقتها 400 امبير وهي طاقة مرتفعة جدا ومن الخطورة استخدامها في العقارات، ما يعبر عن مخالفة صريحة وواضحة للقانون. وفي سياق متصل، أعلن الشمري عن تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة المتعلقة بسكن العزاب، لافتا الى ان الايام القادمة ستشهد محافظة الفروانية أكبر حملة في تاريخ الكويت، وسيتم خلالها قطع التيار الكهربائي عن عشرات العقارات التي توجد فيها بلاغات ضمن استراتيجية اللجنة المختصة لمواجهة ظاهرة العزاب والتي تشكلت عام 2019 للحد من ظاهرة سكن العزاب المخالف وسط العائلات والسكن النموذجي. وحذر الشمري اصحاب العقارات المخالفة بضرورة اخلائها من العزاب تجنبا لتعرضهم ليس فقط لقطع التيار، وإنما ايضا لإجراءات رادعة وقاسية من قبل اللجنة التي تدرس حاليا فرض المزيد من العقوبات على المخالفين. وقال ان محاولة التحايل بتسكين عزاب مع العائلات لن تعفي المخالفين من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وسيتم قطع التيار عنهم بشكل كامل وليس جزئيا.



ولفت الى ان فريق الضبطية القضائية التابع للوزارة وبالتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الداخلية نفذ أمس الأول حملة واسعة في محافظة الجهراء لقطع التيار عن العمارات التي تؤوي عزابا في السكن الخاص.



وأشار الى انه خلال حملة امس الأول تم قطع التيار عن 7 عقارات مخالفة، لافتا الى ان هذه الحملات سيتم تكثيفها خلال المرحلة المقبلة بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المزيد من العائلات في السكن الخاص لما لها من مخاطر أمنية وصحية واجتماعية على الأهالي.