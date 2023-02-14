استقبل المحامي العام الاول المستشار سلطان ماجد بو جروة صباح أمس الاثنين وفدا قضائيا من مملكة البحرين الشقيقة في مبنى النيابة العامة.



وقد رحب المستشار بوجروة بالوفد البحريني في بلدهم الثاني الكويت، مبديا سعادته بالزيارة، حيث جاء هذا اللقاء في اطار تبادل الزيارات العملية الثنائية بين المحاكم العليا والتميز بدول مجلس التعاون، وبحث الطرفان اوجه التباحث القضائي والقانوني بينهما وكيفية تبادل الخبرات القضائية بين الجانبين، واثنى المحامي العام الأول على عمق العلاقات الطيبة مع مملكة البحرين وما تتميز به النيابة البحرينية من نزاهة وعدالة.



كما حضر اللقاء ايضا بدر عبدالعزيز المسعد المحامي العام الاول وفهد حمد العتيقي المحامي العام وناصر يوسف السميط رئيس النيابة. وفي ختام اللقاء قدم جزيل الشكر والامتنان للوفد وأكد على ضرورة هذه اللقاءات حيث انها تساهم في ارتقاء الملفات المشتركة بين الجانبين.