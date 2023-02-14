مبيعات النفط الخام في مقدمة الصادرات الكويتية بقيمة 10.89 مليارات دينار

895.24 مليون دينار صادرات غير نفطية تم تصديرها خلال النصف الأول من 2022



علي إبراهيم



أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن الكويت استوردت 16.88 مليون طن من السلع خلال أول 6 أشهر من 2022 بقيمة إجمالية تصل إلى 5.1 مليارات دينار، وفي المقابل ارتفعت قيمة الصادرات الكويتية بنسبة تناهز الـ 75% بما قيمته 6.7 مليارات دينار لتصل إلى 15.78 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الماضي مقابل 9.06 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2021، ويعزى ذلك الارتفاع القياسي في الصادرات إلى ارتفاع أسعار النفط خلال تلك الفترة وتسجيلها أعلى مستوى على الإطلاق منذ أكثر من 7 سنوات على وقع الأوضاع الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.



وكشفت البيانات أن أهم السلع المصدرة خلال فترة النصف الأول من العام الماضي تركزت في النفط الخام والزيوت المستخلصة بقيمة إجمالية بلغت 10.89 مليارات دينار، توزعت على 5.7 مليارات دينار خلال الربع الثاني و5.1 مليارات دينار خلال الربع الأول، وكذلك تم تصدير بما قيمته 2.1 مليار دينار ضمن بند زيوت نفط وزيوت مستخلصة من معادن قيرية (غير الخام)، بحيث تكون هذه الزيوت في المكونات الأساسية للمحضرات غير نفايات زيوت. فيما بلغت قيمة الصادرات الكويتية خلال الربع الأول من 2022 ما قيمته 7.1 مليارات دينار استحوذ فيها مبيعات النفط الخام على نصيب الأسد بقيمة 5.18 مليارات دينار تلاه زيوت النفط والمستخلصة بقيمة 1.28 مليار دينار. وتفصيليا، عن الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، كشفت البيانات أن قيمة السلع التي استوردتها الكويت بلغت 5.1 مليارات دينار بزيادة 309 ملايين دينار قياسا إلى حجم إمدادات السلع التي وردت إلى البلاد خلال الفترة المماثلة العام السابق عليه والتي بلغت 4.79 مليارات دينار.



وأظهرت الأرقام أن السلع الاستهلاكية استحوذت على 47% من إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022 بواقع 2.4 مليار دينار، مقارنة بـ 2.36 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام السابق عليه.



وجاء في الأرقام أن حجم واردت الكويت من السلع شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الستة أشهر الأولى من 2021 حيث زادت الكميات بواقع 1.6 مليون طن بما نسبته 10.5% لتبلغ 16.88 مليون طن بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ 15.27 مليون طن عن الفترة ذاتها من 2021، واستحوذ النقل البحري على نحو 13.88 مليون طن من البضائع المنقولة إلى الكويت في النصف الأول من 2021 مقارنة بـ 15.3 مليون طن من البضائع نقلت على البواخر إلى البلاد في النصف الأول من 2022. واستحوذت السلع الوسيطة على الحصة الأكبر من الصادرات الكويتية إلى الخارج بواقع 15.48 مليار دينار بما نسبته 98% من الصادرات خلال الفترة، مقارنة بـ 8.75 مليارات دينار قيمة صادرات السلع الوسيطة عن النصف الأول من 2021. وارتفع حجم الصادرات الكويتية خلال أول 6 أشهر من 2022 بنحو 6% بما حجمه 3.5 ملايين طن لتبلغ نحو 63.16 مليون طن بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ 59.66 مليون طن بنهاية يونيو 2021. واستحوذت صادرات الكويت عبر البحر على 59.1 مليون طن من السلع خلال النصف الأول من 2021 فيما زادت تلك الكميات إلى نحو 62.5 مليون طن خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة حجمها 3.4 ملايين طن. وعلى الصعيد ذاته، ذكرت البيانات أن إجمالي صادرات الكويت غير النفطية خلال فترة النصف الأول من العام الماضي بلغ 895.24 مليون دينار، توزعت على 424.6 مليون دينار في الربع الأول و470.6 مليون دينار في الربع الثاني. ولجهة الصادرات حسب مجموعات الدول جاءت منظمة المؤتمر الإسلامي في الصدارة بقيمة صادرات بلغت 265.9 مليون دينار في الربع الثاني و288 مليون دينار في الربع الأول، تلاها منظمة جامعة الدول العربية في الربع الثاني بقيمة 220.2 مليون دينار وبقيمة 223.7 مليون دينار في الربع الأول، ثم منظمة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 159.5 مليون دينار في الربع الثاني و166.4 مليون دينار في الربع الأول.



489.2 مليون دينار.. واردات سيارات



كشفت البيانات عن أن الكويت استوردت سيارات خلال النصف الأول من 2022 بقيمة 489.2 مليون دينار. وذكرت أن الكويت استوردت مركبات بمحركات لنقل الأشخاص في الربع الأول من العام الماضي بقيمة 226.9 مليون دينار وفي الربع الثاني من العام بقيمة 262.3 مليون دينار.



42.1 مليون دينار.. سجائر وتبغ



أظهرت البيانات أن الكويت استوردت سجائر وتبغـا بقيمة 42.1 مليون ديـنـار وذلـك بـقـفــزة كـبـيرة بلغت 51% مقارنة بالفترة المقارنة من 2021 والتي بلغت خلالها واردات الكويت من السجائر نحو 27.8 مليون دينار.



الإمارات والهند والسعوديةوباكستان.. أكبر الدول المصدر إليها



ذكرت البيانات إن الإمارات والسعودية والهند وباكستان جاءت في صدارة الدول التي تصدر إليها الكويت وذلك لجهة الصادرات غير النفطية. وأظهرت أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى بصادرات بلغت قيمتها 131.9 مليون دينار، تلاها الهند بقيمة 119.7 مليون دينار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 110.28 ملايين دينار وذلك عن فترة النصف الأول من 2022.



الصين والإمارات وأميركا..أكثر البلدان استيراداً



قالت البيانات إن الصين والإمارات وأميركا احتلت المراتب الأولى من حيث أهم الدول المستوردة منها خلال النصف الأول من 2022، إذ جاءت الصين في المرتبة الأولى بقيمة 885.6 مليون دينار، تلاها الإمارات بقيمة 692.5 مليون دينار، ثم أميركا بقيمة 440.6 مليون دينار.