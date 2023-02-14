

أعلنت شركة العقارات المتحدة عن رعايتها الفضية للمؤتمر الثاني لرابطة الجهاز الهضمي والكبد المنظم من قبل الجمعية الطبية الكويتية والذي يهدف إلى طرح ومناقشة أحدث التطورات والأبحاث والعلاجات الحديثة الخاصة بالجهاز الهضمي والكبد والمناظير.



وكان المؤتمر قد انطلق يوم الخميس 10 فبراير الجاري واستمر حتى 11 الجاري، في فندق ريجنسي الكويت، وذلك بمشاركة واسعة من جهات حكومية ومؤسسات وشركات طبية محلية وإقليمية وعالمية، حيث يعد هذا الحدث واحدا من أهم وأكبر المؤتمرات الطبية المختصة بالجهاز الهضمي والكبد في الكويت والمنطقة.



وتأتي رعاية شركة العقارات المتحدة للمؤتمر تجسيدا لرؤيتها الرامية إلى زيادة مستوى الوعي العام لحياة وصحة أفضل للمجتمع والأجيال المقبلة، فضلا عن دعم هذه المؤتمرات الطبية والتي تجمع كبرى الشركات والمؤسسات الصحية وترسخ مكانة الكويت كوجهة أولية للرعاية الصحية الأفضل في المنطقة.

كما شارك في المؤتمر ما يقارب الـ 1000 طبيب من نخبة الأطباء والأبرز في مجالهم من جميع أنحاء العالم منها كندا وأميركا وألمانيا وبريطانيا والإمارات والسعودية، ومختصو في مختلف المجالات مثل أطباء الجهاز الهضمي والرعاية الأولية والباطنية، فضلا عن مشاركة مجموعة من الممرضين وطلاب كلية الطب.



وتعليقا على الرعاية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن حوا: «إن دعمنا لمثل هذه المبادرات الطموحة والمؤتمرات رفيعة المستوى والتي تعمل كمنصة واحدة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات الصحية، يأتي اتساقا مع أهداف العقارات المتحدة المتمثلة في ترسيخ العمل المشترك وتعزيز الرؤية المشتركة والمتمثلة في الارتقاء بصحة وسلامة أفراد المجتمع في الكويت وزيادة مستوى الوعي العام».