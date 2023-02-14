محمد الجلاهمة - أحمد خميس



بعد ساعات محدودة من تداول مقطع لفتاة تقوم بفتح باب دورية نجدة وتمكين شخص من الهرب، مستغلة تجمهر اعداد كبيرة حول الدورية، استطاع رجال مباحث الاحمدي من ضبط الفتاة والشخص الذي مكنته من الهرب، وتبين انه صديق لها، وأمر وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس بإبعاد الوافدين عن البلاد للإخلال بالنظام العام.

ووفق مصدر أمني فإنه وفور انتشار مقطع يظهر اقتراب فتاة من دورية نجدة وفتح بابها وإخراج شخص، صدرت التعليمات بسرعة ضبط الفتاة والشخص الموقوف، حيث تم تحديد مكان اقامتهما في منطقة المهبولة، وتبين ان الفتاة من الجنسية النيبالية وأن من مكنته من الهرب من نفس جنسيتها وبينهما علاقة صداقة، واعترفت الفتاة بتمكين المتهم من الهرب.