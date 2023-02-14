

عبدالله قنيص - سعود عبدالعزيز



داهمت قوة من مباحث الآداب يوم امس الاول وكرين للأعمال المنافية للآداب بمنطقة المهبولة وضبط بداخل الوكرين 5 وافدات من جنسيات آسيوية و7 رجال، كما تم توقيف حارسي البنايتين وجار إبعاد جميع الموقوفين وإدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بدخول الكويت مجددا.

وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت إلى مباحث الآداب عن شقتين يتردد عليهما بشكل يومي عشرات من الوافدين والذين يصعدون لدقائق وينزلون مجددا بشكل مثير للاستغراب، وبعمل المزيد من التحريات خلصت إلى استغلال الشقتين في الأعمال المنافية ليتم مداهمتهما والعثور على أدوات تأكد الأعمال المنافية.