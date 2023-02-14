

استكمالا لاستراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الرياضة بشكل أساسي، اختتم بنك برقان مشاركته في بطولة «دوري كيبكو» لكرة القدم، التي جمعت فرقا من مختلف شركات المجموعة. وهدفت مشاركة البنك إلى تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع الكويتي ورفع الروح المعنوية بين موظفيه، مع وصول فريق البنك إلى نهائيات البطولة.



وقد علقت مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة، على المشاركة في هذه البطولة قائلة: «بنك برقان، كمؤسسة مالية رائدة، لا يدخر أي جهد في تبني كل الفعاليات الممكنة التي تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي على كل من ثقافتنا الداخلية في البنك والمجتمع الكويتي ككل. ويشمل ذلك المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والبطولات الرياضية مثل دوري كيبكو فنحن نؤمن في بنك برقان بأن التغيير الإيجابي في المجتمع يبدأ في الداخل وبين أعضاء فريقنا، ثم يمتد إلى المجتمع بصورة عامة».



وأشارت النجادة إلى أن بطولة «دوري كيبكو» قدمت تجربة رائعة لفريق بنك برقان، بمعايير احترافية تحتفي برياضة كرة القدم. وإن هذه البطولة ترفع الروح الرياضية وتشجع الترابط الجماعي والتفاعل الاجتماعي الإيجابي، وهي تتماشى تماما مع استراتيجياتنا، وهذا ما جعلنا حريصين على أن نكون جزءا من هذه المبادرة، حيث نسعى إلى تشجيع موظفينا على المساهمة بشكل فعال في تعزيز ثقافة الرياضة في الكويت».



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان مستمر في جهوده لدعم الرياضة في الكويت وتعزيز تأثيرها الإيجابي على التنمية الاجتماعية في البلاد. ويواصل البنك الاستثمار في برنامج متكامل يشمل فعاليات ومبادرات رياضية متنوعة على مدار العام، كجزء أساسي من إستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية.