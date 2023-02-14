

مبارك الخالدي



تصاعدت مشكلة التسجيل وسداد رسوم العضويات بنادي الجهراء عصر أمس حيث تواجدت أعداد كبيرة من «قائمة الجهراء» الخاسرة لانتخابات مجلس الإدارة الأخيرة التي جرت الشهر الماضي. وتمثلت الأزمة في إصرار مجلس الإدارة على التسجيل عبر «الباركود» وأخذ موعد مسبق تفاديا لازدحام الراغبين في التسجيل أو تحديث بياناتهم وما يترتب عليها بينما أصر رئيس قائمة الجهراء يوسف كريم ومن تواجد معه من أعضاء قائمته على إلغاء هذا النظام واعتماد الآلية العادية الخاصة بالتسجيل عبر الحضور الشخصي أو الكشوفات وتسلّم الإيصالات أو أن يكون التسجيل آليا لدي الهيئة بمقرها في الرقعي تفاديا للشطب، مشيرا إلى أن عامل الوقت ليس في صالح قائمته.



هذا وقد اجرى كريم اتصالا بمدير الهيئة العامة بالإنابة فيصل اليتيم للتوصل إلى مخرج لتلك الأزمة وتجنبا لتزايد الأعداد.



وعلمت «الأنباء» أن قرار مجلس الإدارة باعتماد التسجيل عبر «الباركود» جاء بعد اجتماع للمجلس وان إلغاءه يتطلب اجتماعا اخر ومحضرا جديدا.



هذا وقام موظفو الهيئة بكتابة تقرير مفصل بالواقعة لرفعه إلى جهات الاختصاص بالهيئة.