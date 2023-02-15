القاهرة - سامى عبد الفتاح



عاد الزمالك الى طريق الانتصارات الغائبة محليا وأفريقيا عنه، وذلك على حساب مضيفه سموحة بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.



وتقدم محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة 35 للزمالك فيما سجل أحمد مصطفى زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 39 ثم أحرز اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 42. ومن قبل تسجيل الثلاثية أهدر زيزو ضربة جزاء في الدقيقة 26، بينما سجل محمد الصباحي هدف سموحة في الدقيقة 90.



وبذلك أوقف الزمالك مسلسل النتائج السلبية محققا أول فوز بعد عودة المدرب البرتغالي فيريرا لقيادة الفريق بعد إقالته في وقت سابق. ليرفع بذلك بطل آخر نسختين من الدوري رصيده إلى 32 نقطة متقدما إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي عند 20 نقطة في المركز 12.



إلى ذلك، أغلق المدير الفني للأهلي مارسيل كولر ملف بطولة كأس العالم للأندية، التي عاد منها الأهلي بالمركز الرابع، بعد خسارته أمام فلامنغو البرازيلي 2-4، وقاد مران الفريق بعد راحة 48 ساعة استعدادا للسفر إلى الخرطوم لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في لقاء الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا للأندية، ومن ثم العودة مباشرة إلى أسوان لمواجهة الفريق الاسواني الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.