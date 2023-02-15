أعلن رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، فهد العثمان، عن تقديم الجامعة تبرعا بمبلغ مليون دينار كويتي لدعم جهود الإغاثة، الساعية لإعانة ومساندة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.

تأتي هذه المبادرة وهذا التبرع من باب المسؤولية الاجتماعية الذي تهتم به الجامعة وتتطلع إليه دائما، كما يأتي في إطار رؤية ودور الجامعة في مجال الخدمة الإنسانية، وشعورها مع شعوب العالم والمنطقة، لاسيما في مواجهة ما يعانيه الناس من ظروف طارئة.

كما تأتي المبادرة تنفيذا للتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.

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