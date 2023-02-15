عاطف رمضان

تفقّد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.ناصر خريبط وممثلي القطاعات المختلفة الأعمال الكهربائية في مشروع مدينة المطلاع السكنية، يأتي ذلك ضمن خطة قياديي المؤسسة لزيارة المشاريع أسبوعيا للاطلاع على موقفها التنفيذي.



وقال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة م.راشد العنزي، إن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على الأعمال في تنفيذ المشاريع الخاصة بإيصال التيار الكهربائي للمباني العامة والقسائم السكنية حسب الجدول الزمني المقرر لها.



وأضاف العنزي في تصريح صحافي على هامش الجولة أن الفريق الهندسي على جهوزية 36 محطة كهرباء رئيسية جهد 132 ك. في مختلف الضواحي والتي انتهت المؤسسة من تنفيذها وسلمتها لوزارة الكهرباء والماء.



وزاد: «اطلع الفريق كذلك على سير العمل بعقود تمديد كابلات الكهرباء جهد 132 ك. ف في مختلف الضواحي، بالإضافة إلى عقود كابلات الضغط المتوسط والمنخفض».



ولفت الى انه جرى على هامش الجولة عقد اجتماع مع مقاولي المشاريع الخاصة بأعمال مشاريع الكهرباء لتمديد الكابلات وتشييد محطات الكهرباء الرئيسية، وقد جرى التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال مع عدم الإخلال بالمواعيد التعاقدية طبقا للجدول الزمني.



وأشار الى أن المؤسسة أبدت استعدادها الكامل لتذليل أي معوقات تعرقل انجاز تلك الأعمال أو تأخر تنفيذها، كما أشار إلى أنه تم توجيه مقاولي عقود الأعمال الكهربائية الى الالتزام بإنجاز أعمالهم وفق الجدول الزمني لضمان توفير وتشغيل الكهرباء لأصحاب القسائم.