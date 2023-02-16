

دارين العلي



رصد فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء إحدى الجمعيات التعاونية تقوم بسرقة التيار من أعمدة الإنارة لتغذية الزينة الخاصة بها للأعياد الوطنية.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء» إن الجمعية قامت بالتمديدات لإنارة الزينة من أعمدة الإنارة دون علم الوزارة، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي جهة تقوم بالتعدي على الشبكة الكهربائية.



ولفت الشمري إلى أن الجمعية تقوم باستغلال التيار دون علم الوزارة، ما استدعى تسجيل محضر ضبط سرقة واثبات حالة ضد الجمعية وقطع التيار عن الأجزاء المخالفة تمهيدا لاتخاذ أقصى العقوبات من خلال لجنة تطبيق القانون 48/2005.



وقال إنه من المفترض أن تقوم أي جهة سواء حكومية أو خاصة تريد الاستفادة من أعمدة الإنارة أو أي مغذ بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء لتركيب أغراض الزينة ليتم بعدها المتابعة واحتساب التكاليف من القطاع المعني، إلا أن الجمعية المذكورة لم تتم هذه الإجراءات، وبالتالي وقعت في المخالفة.