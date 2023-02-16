نظم مكتب تكريم الشهداء وأسرهم أوبريت اوركسترالي في حب الوطن «طيور الدار» ضمن احتفالاته بالأعياد الوطنية برعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وبمشاركة عدد من قيادات الدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي.



وتخلل الاوبريت عدد كبير من الاغاني الوطنية القديمة بتوزيع جديد، إضافة الى الاغاني الحديثة حيث لاقى الأداء الاوبرالي للاوركسترا إعجاب الحاضرين الذين تفاعلوا مع المقطوعات الموسيقية التي أثارت روح الحماسة والوطنية في نفوسهم.



وأعرب مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن امتنانه لحضور وزير شؤون الديوان الأميري رئيس مجلس الامناء الشيخ محمد العبدالله لحفل «طيور الدار» والذي تخلله معرض صور للفعاليات التي نظمها المكتب للاحتفال بالاعياد الوطنية لهذا العام.



وذكر العوفان في تصريح صحافي: ان المكتب قدم العديد من الفعاليات هذا العام منها بطولة كرة القدم للبراعم من عشر سنوات لـ 14 سنة، وكذلك بطولة البادل.



ولفت الى أن العمل الاوبرالي «طيور الدار» يعتبر الفعالية الثالثة ضمن الاحتفالات، حيث تقدم الاوركسترا مع موسيقيين عالميين من هولندا وبلجيكا وألمانيا حفلا يليق بالكويت وأعيادها الوطنية ولتخليد شهدائها الأبرار.



وقال ان هذه الاحتفالية تعتبر الأولى من نوعها في الكويت عبر العزف المباشر لعمل اوكسترالي عن الكويت وعن شهدائها، مشيرا الى أن العمل من كلمات فايق عبدالجليل والحان عبدالله الراشد، رحمهما الله، إضافة الى أغان وطنية قديمة أعيدت صياغتها بطريقة حديثة وموسيقى عالمية أوكسترالية.



وأفاد العوفان بأن احتفالات المكتب وفعالياته ستستمر عبر مسابقة التصوير التي تنقسم الى قسمين للمحترفين والهواة بكاميرا الهواتف، منوها بمعرض الصور الضوئية في مركز الشيخ جابر الثقافي والذي يمثل الفعاليات التي نظمها المكتب.