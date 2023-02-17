أقامت الجامعة الأمريكية في الكويت اللقاء التنويري للطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، كما عقدت العديد من الفعاليات والأنشطة في أسبوع الترحيب بالطلبة، وذلك بهدف تعريفهم بالحياة الجامعية ومرافق الجامعة، إضافة إلى النوادي الطلابية التي يمكنهم الالتحاق بها والمراكز التي تقدم خدمات للطلبة. وأكدت رئيسة الجامعة أ.د.روضة عواد في كلمتها للطلبة المستجدين، أن الالتحاق بالجامعة يمثل فترة جديدة في حياة الطلبة يجب أن يستثمروها في تطوير أنفسهم ومجتمعهم، كما تتميز هذه الفترة بالتحديات التي ينبغي على الطلبة مواجهتها لاكتساب الخبرات التي تساعدهم في حياتهم بعد التخرج.



ونصحت أ.د.عواد الطلبة الجدد بضرورة الاعتماد على النفس وتحمل مسؤولية أنفسهم في هذه المرحلة الجديدة، إضافة إلى تكوين الصداقات والتعرف على زملائهم للاستفادة من الاختلاف والآراء المتعددة، مبينة أن إدارات الجامعة تفتح أبوابها لمساعدة الطلبة ودعمهم أكاديميا ونفسيا وشخصيا.



بدورها، ذكرت عميدة الشؤون الطلابية هلا العبدالرزاق، أن إدارة شؤون الطلبة تعمل على منح الدارسين المصادر والأدوات التي تعينهم على النجاح في التجربة الجامعية، كما تساعدهم على الاستمتاع بأنشطة الجامعة سواء من خلال الانضمام للنوادي الطلابية أو التوظيف الطلابي أو غيرها من الفرص التي تتيحها الجامعة.