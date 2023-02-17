أشادت سفيرة تركيا لدى البلاد طوبى سونمز بدور الكويت الإنساني والإغاثي على كل المستويات، لاسيما الوقوف إلى جانب تركيا جراء الزلزال المدمر الذي خلف آلاف القتلى والمصابين.



وأضافت سونمز، خلال اللقاء الخيري الذي أقامته اللجنة النسائية بجمعية الإصلاح الاجتماعي لمساعدة المتضررين من الزلزال من فاقدي الأطراف، أن تركيا تمر بأزمة كبيرة جراء الزلزال المدمر، مشيرة إلى أن قوة الزلزال تعدت 500 طن من القنابل النووية، فخلف أكثر من 40 ألف قتيل، و100 ألف جريح. وأكدت سونمز أن فرق الإنقاذ جاءت من دول العالم، لكن الكويت كانت من السباقين، فتواجدت في اليوم الثاني، مشيرة إلى أن القيادة السياسية في الكويت وسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب حدوث الزلزال مباشرة، وأيضا هناك اتصالات متواصلة مع وزير الخارجية الكويتي للوقوف على أهم الاحتياجات.



وأوضحت سونمز أن التضامن الشعبي الكويتي كان حاضرا، حيث جاءتها اتصالات من بعض المتبرعين قاموا بتوفير 1000 خيمة، مؤكدة أن الحاجة ماسة في الوقت الحالي إلى الخيام والمولدات الكهربائية والبطانيات ومواد التدفئة والحمامات المتنقلة.



وقالـــت سـونـمز: إن المتضررين من الزلزال بحاجة إلى الدعم النفسي، فهم يمرون الآن بمرحلة الصدمة، ولا يستطيعون التعبير الآن عما يجول في خواطرهم، لكن ستظهر آثار الزلزال شيئا فشيئا، خاصة أن أكثر المتضررين من الأطفال والنساء.