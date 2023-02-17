قامت شركة مشاريع الكويت (القابضة) بتكريم الجيلين الثاني والثالث من المشاركين في برنامجها جينيريشن ألفا الرائد في دعم الرياضيين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عاما. يسلط البرنامج الضوء على مجموعة من الرياضيين بهدف تطويرهم ودعمهم في تحقيق أحلامهم ورفع علم الكويت في مختلف المحافل الرياضية الدولية.



جرى خلال الحفل الذي حضره أولياء أمور الرياضيين المشاركين في البرنامج، تكريم الشركاء في البرنامج مؤسسة إيتي برسنت المجتمعية الرياضية، شركة OSN ومؤسسة الراي الإعلامية.



جاء تنظيم برنامج جينيريشن ألفا في إطار حرص شركة مشاريع الكويت على دعم الشباب والمساهمة في تطويرهم على مختلف الصعد العلمية والمهنية والرياضية.



وكان البرنامج قد تضمن على مدى ثلاثة مواسم عرض حلقات تلفزيونية على تطبيق OSN+ وتلفزيون الراي. تحدث خلال هذه الحلقات المشاركون في البرنامج عن طبيعة الرياضات التي يمارسونها والإنجازات التي حققوها والصعوبات التي واجهوها إلى جانب مداخلات من عدد من أولياء الأمور والمدربين. وقد تزامن ذلك مع تنظيم شركة المشاريع لسلسلة من ورش العمل والبرامج التطويرية لتأهيل الرياضيين الصغار المشاركين في البرنامج.