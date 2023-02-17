ما تاريخ آخر إعلان توظيف لمؤسسة الموانئ الكويتية وعدد الذين قبلوا من حديثي التخرج؟



وجه النائب حمد العبيد 5 أسئلة إلى 5 وزراء هم كل من، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بشأن ضبط أكبر مصنع مخدرات في تاريخ الكويت، ووزير الصحة د.أحمد العوضي،عن عدد المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المرخصة في القطاع الأهلي، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، عن سبب عدم اكتمال أعمال البنى التحتية لمنطقة جنوب عبدالله المبارك، ووزير الدولة لشؤون البلدية، عن آلية مراقبة المزارع التي تستغل استغلالا سيئا، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن صحة ما نشر عن نقل أعداد كبيرة من الموظفين إلى مؤسسة الموانئ.



وجاء في سؤاله إلى وزير الداخلية ما يلي:



نشرت صحفة القبس في 2 فبراير 2023 خبرا بعنوان «ضبط أكبر مصنع مخدرات في تاريخ الكويت» لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أنواع السموم (المخدرات) التي كان يصنعها هذا المصنع؟ وما الكمية التي صنعها خلال سنة؟



2 - لمن تعود ملكية هذه المزرعة التي كانت مصنعا للمخدرات؟



3 - ما الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق صاحب الحيازة؟



4 - ما الآلية المتبعة من وزارة الداخلية لملاحقة مثل هذه المصانع والقضاء عليها والكشف على أملاك الدولة المؤجرة لضمان عدم استغلالها في غير الغرض المخصص لها؟



5 - ما الإجراءات الأمنية لضمان عدم وجود جرائم في جميع عقود أملاك الدولة؟ وما آلية متابعتها؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - عدد المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المرخصة في القطاع الأهلي.



2 - عدد الأطباء والعاملين بالمهن الطبية المساندة في القطاع الأهلي.



3 - ما الآلية المتبعة في مراقبة هذه العيادات والمراكز الطبية؟



4 - عدد المخالفات المسجلة ضد هذه العيادات والمراكز الطبية، وهل سحب أو ألغي أي ترخيص؟



5 - ما الآلية المتبعة في إعطاء التراخيص والتدقيق على إعلانات الأطباء والعيادات والمراكز الطبية، خصوصا الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي؟



6 - ما طريقة الرقابة المالية على هذه العيادات والمراكز الطبية؟



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الأشغال ما يلي:



نشرت «شبكة سرمد الإعلامية» في 5 فبراير 2023 خبرا بعنوان«مواطنو جنوب عبدالله المبارك: نقص الخدمات والبنية التحتية وارتفاع أجور العمالة»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما سبب عدم اكتمال أعمال البنى التحتية لمنطقة جنوب عبدالله المبارك؟



2 - ما سبب تأخر الخدمات وأعمال الصرف الصحي للمنطقة رغم وصول التيار الكهربائي؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ما يلي:



نشرت صحيفة القبس في 2 فبراير 2023 خبرا بعنوان«ضبط أكبر مصنع مخدرات في تاريخ الكويت» لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما آلية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لملاحقة مثل هذه المصانع والقضاء عليها؟



2 - ما الإجراء المتخذ تجاه المزرعة المضبوط بها المخدرات؟



3 - نشر في الخبر أن المصنع الذي ضبط في إحدى مزارع الوفرة يعمل منذ سنوات، فهل توجد آلية لدى الهيئة لمراقبة المزارع التي تستغل المزرعة استغلالا سيئا؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما صحة ما نشر عن نقل أعداد كبيرة من الموظفين إلى مؤسسة الموانئ الكويتية في شهر يناير 2022؟ إذا كان صحيحا.. فما سبب نقلهم رغم وجود ما يقارب 3000 طلب من حديثي التخرج للالتحاق بالمؤسسة؟



2 - عدد المقبولين من حديثي التخرج لعام 2022/2021.



3 - جدول يوضح بيانات الموظفين المنقولين إلى المؤسسة وأماكن تسكينهم.



4 - تاريخ آخر إعلان توظيف للمؤسسة وعدد الذين قبلوا.