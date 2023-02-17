

عبدالعزيز الفضلي



بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، نظمت منطقة الأحمدي التعليمية حفلا كبيرا بمناسبة الأعياد الوطنية، وقال مديرها وليد الغيث إن 75 مدرسة شاركت في الحفل عبر معارض فنية أظهرت ابداعات الطلبة والطالبات في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الكويتيين.



وبين الغيث أن مشاركات المدارس كانت متميزة بحب الوطن وغرس القيم الوطنية في نفوس الطلبة والطالبات، لاسيما في ذكرى الاستقلال وعيد التحرير خلال شهر فبراير، سائلا المولى عزو جل أن يبقي الكويت ملاذا للأمن والسلام على مدى الأيام.



ووصف الغيث هذه الأيام بالأجمل في تاريخ الكويت ومن أكثر الأيام وطنية لذا قررت منطقة الأحمدي إقامة العديد من الفعاليات الوطنية خلال هذه الأيام سواء في ديوانها العام أو في مدارسها، حيث إنها صاحبة السبق والريادة في جميع الأنشطة والفعاليات.