

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد حرص الأمانة العامة للأوقاف على خدمة القرآن الكريم ووضعه في المنزلة الأسمى بين أعمالها.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الماجد خلال الحفل الذي نظمته «الأمانة» لتكريم عدد من المشاركين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في نسختها الـ 25 المعنونة «رعاية وسمو»، والتي أقيمت برعاية أميرية سامية.



وأضاف أن «أمانة الأوقاف» حريصة كذلك على ترسيخ أهدافها بزيادة عدد حفظة كتاب الله معربا عن الفخر بتتويج كوكبة جديدة منهم.



وتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، على دعم سموه لهذه المسابقة وتشجيع التنافس على حفظ كتاب الله.



من جهته، قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد في كلمة مماثلة: إن «الأمانة» ممثلة في الصندوق الوقفي للقرآن وعلومه تتشرف بأن تكون قائمة على خدمة كتاب الله.



وذكر الحمد أن «الأمانة» حريصة على تقديم كل ما من شأنه تحقيق هذا الغرض الشريف ورفعة الدين الكريم، إذ تتوج أعمالها سنويا بتنظيم هذه المسابقة منذ 25 عاما.