

بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1444، أعلن البنك الأهلي المتحد انه سيغلق جميع فروعه يوم الأحد الموافق 19 فبراير الجاري على أن تستأنف جميع الفروع العمل يوم الاثنين الموافق 20 فبراير2023.



وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال يوم العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهواتف الذكية ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وكذلك من خلال خدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة البنك للسحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.



وبهذه المناسبة يتقدم «المتحد» بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، سائلين المولى القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبات على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.