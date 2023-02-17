التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة مع عضو البرلمان الألماني ووزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة الدكتور توبياس ليندنر وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ59.

وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها التطورات الراهنة للأزمة الأوكرانية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومستجدات الأحداث في اليمن وسوريا وإيران.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تنميتها وتعزيزها في عدد من المجالات الحيوية والهامة ذات الاهتمام المشترك.