عاطف رمضان

قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة أجرت ممارسة لتوريد مضخات متنوعة لموسم الامطار للوزارة طبقا لشروط ومواصفات.

مشيرة الى ان آخر موعد لتقديم العطاءات للوزارة يوم 20 مارس المقبل ويرفض اي عطاء بعد هذا الموعد ومدة تنفيذ العقد 90 يوما للتوريد من تاريخ توقيع العقد و1095 يوما للضمان والصيانة من تاريخ التسلم النهائي.

وقالت المصادر ان العطاء يبقى ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من فتح ظروف العطاءات، علما بان هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة وان هذه الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة للعام 2023.