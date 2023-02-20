



أسدل الستار على بطولة الكويت الدولية الثالثة عشرة للشراع التي نظمتها لجنة الشراع والتجديف والكاياك بوردنق في النادي البحري الرياضي الكويتي خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري بمشاركة 10 منتخبات و54 لاعبا ولاعبة، وقد أقيم الحفل الختامي للبطولة بحضور أمين السر العام في النادي خالد الفودري وأمين السر العام المساعد محمد أبوالقاسم ورؤساء وفود المنتخبات المشاركة وجمهور من الحضور.



وجاءت نتائج البطولة التي أقيمت في إطار احتفالات النادي بأعياد الكويت الوطنية باحتكار لاعب المنتخب الوطني المتألق علي الفيلكاوي المركز الأول في فئة ألكا 6 أعوام، وفئة ألكا 6 رجال، وفئة ألكا 6 تحت 18 عاما، فيما حقق عبدالله محمد من البحرين المركز الأول في فئة الأوبتمست للمبتدئين، وإدريس دردوري من تونس المركز الأول لفئة الأوبتمست عام، وهود سعد من عمان المركز الأول في فئة أوبتمست جونير للشباب، واللاعبة كرما أحمد من مصر المركز الأول لفئة جونير للبنات، وخلود منسي من مصر المركز الأول في فئة ألكا 6 للبنات. وقام الفودري وأبوالقاسم ورئيس اللجنة المنظمة أحمد الفيلكاوي بتوزيع الكؤوس على الفائزين.