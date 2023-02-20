



مبارك الخالدي



اتفق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع منتخبي الفلبين وطاجيكستان على خوض مباراتين وديتين في الكويت خلال الفترة من 20 حتى 29 مارس المقبل وهي فترة التوقف الدولي المقبلة «فيفا داي» لجميع المنتخبات في العالم.



وبعد أن كان من المقرر أن يشارك «الأزرق» في بطولة غرب آسيا مارس المقبل، إلا أن الإمارات (البلد المستضيف) اعتذر عن عدم الاستضافة، لذلك قرر المدرب البرتغالي روي بينتو تغيير خطة إعداده سريعا وتم الاتفاق مع الفلبين الذي يحتل المركز الـ 134 عالميا، وايضا طاجيكتسان صاحب المركز الـ 108 على العالم. وفي حال فوز «الأزرق» بالمواجهتين فإن منتخبنا سيستفيد من رفع تصنيفه الحالي وهو الـ 148، كما قد يجنبه ذلك التصفيات الأولية في آسيا بحال ارتقى إلى المراكز الأقل من 25، حيث يحتل حاليا المركز الـ 27 على مستوى القارة الصفراء.



ومن المقرر أن تنطلق تدريبات المنتخب في 20 مارس على أن تكون المباراتان بعد تاريخ 24 منه.