أحمد مغربي



وافقت مؤسسة البترول ولجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على ترسية ممارسة ومناقصة بقيمة تصل إلى نحو 508 آلاف دينار.



وأرست المؤسسة الممارسة الأولى والخاصة بتنظيم الحفل الرسمي لإطلاق استراتيجية المؤسسة 2040 على إحدى الشركات مقابل عطاء وحيد مقبول من أصل 4 عطاءات بمبلغ إجمالي وقدره 29.5 ألف دينار، وبناء على لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تمت ترسية مناقصة توفير عملة ضيافة ونظافة لمركز التدريب البترولي على إحدى الشركات التي حازت أول أقل الأسعار المطابقة للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة بمبلغ إجمالي قدره 478.76 ألف دينار.