استمرار عمل جميع المحال والأكشاك المؤجرة داخل السوق وخارجه وسوق السمك



قالت وزارة المالية إن قرار الإخلاء الإداري رقم 2 لسنة 2023 بشأن إخلاء سوق شرق هو قرار يخص المستثمر (مدير السوق) المنتهي عقده مع وزارة المالية ولا يشمل المؤجرين، وذكرت «المالية» في تصريح صحافي أنه سيستمر العمل في سوق شرق ومرافقه كما هو معتاد دون تغيير، حيث سيتم تسلّم السوق وجميع مرافقه اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023 الساعة الثامنة صباحا من قبل وزارة المالية (إدارة املاك الدولة) الى ان يتم تسليمه للمستثمر الجديد بعد طرح المشروع في مزايدة عامة تنافسية قريبا.

وأشارت «المالية» إلى استمرار عمل جميع المحال والأكشاك المؤجرة داخل السوق وخارجه وسوق السمك وكل مرافق السوق دون تغيير.