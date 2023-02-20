التقى نائب وزير الخارجية منصور العتيبي اليوم الأحد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والفنية في وزارة الخارجية العراقية السفير عبدالرحمن الحسيني وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى جمهورية العراق الشقيقة.



تم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها على كل الأصعدة.



كما التقى العتيبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية في وزارة الخارجية العراقية عمر البرزنجي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى جمهورية العراق الشقيقة.



وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها على كل الأصعدة.