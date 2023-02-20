القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أنه بعرض الأمر على مجلس الوزراء بخصوص المناقشات التي تمت داخل لجنة الخطة والموازنة حول تعديل قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج، موافقة مجلس الوزراء على أن تكون مدة استيراد السيارة 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، كما أن مدة التسجيل ستكون 6 أشهر بدلا من 4 أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب امس، لمناقشة قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

وكان النائب هشام هلال اقترح في مشروع القانون المقدم به أن تكون مدة استيراد السيارة عاما واحدا، كما أن مدة التسجيل للحصول عليها 4 أشهر، ودارت مناقشات خلال اجتماع لجنة الخطة السابق واقترح عدد من النواب زيادة مدة التسجيل إلى 6 أشهر ومدة استيراد السيارة لتصبح 5 سنوات، وأعلن وزير المجالس النيابية حينها أنه سيقوم بعرض الأمر على مجلس الوزراء لأخذ الرأي فيه.