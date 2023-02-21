فعاليات الأعياد الوطنية : عروض لـ 2000 طائرة «درون» وأخرى جوية وعسكرية فلكلورية ومعرض لمعدات «الداخلية» و«الدفاع» والحرس الوطني

مجلس الوزراء بعد اطلاعه على عرض مرئي للمشروعات السياحية: المضي قدماً في تجميل الواجهة البحرية

المجلس يتقدم بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية.

تأكيداً لما انفردت " الأنباء" بنشره أمس .. عصام الربيعان: عودة جميع المنقولين والمنتدبين وسحب الإشرافية " بمتابعة " مراقبي التوظف

"التواصل الحكومي" ينشر برنامج الاحتفالات بالأعياد الوطنية أيام 25 و26 و28 الجاري

مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعا اعتياديا برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، صباح أمس. وجددت مصادر مطلعة القول إن مرسومي تعيين كل من الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد والشيخة الزين الصباح سفيرين للبلاد في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية سيصدران قريبا.

هذا، وأعلن مركز التواصل الحكومي أن الكويت تحتفل بأعيادها الوطنية أيام 25و26 و28 الجاري، حيث تشمل الفعاليات عرضا لـ 2000 طائرة درون في الجزيرة الخضراء وعروضا جوية وعسكرية فلكلورية ومعرضا لمعدات «الداخلية» و«الدفاع» و«الحرس الوطني» إلى جانب عروض للزوارق البحرية والمعدات وآليات الإطفاء والعديد من ورش العمل التفاعلية في المركزين «العلمي» و«عبدالله السالم» وألعاب نارية وليزر وإضاءات مع الصوت.

من جهة أخرى، وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره أمس، أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان عودة جميع المنقولين والمنتدبين وسحب «الإشرافية» بمتابعة «مراقبي التوظف».وقال إنه تم سحب جميع القرارات التي صدرت من تاريخ 23 يناير الماضي واعتبارها كأن لم تكن، بما في ذلك الموافقات التي صدرت في 19 من الشهر ذاته قبيل استقالة الحكومة، ولكن لم تصدر قراراتها إلا بعد الاستقالة وعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه.

وأشار إلى أن مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية يتأكدون من إتمام سحب جميع القرارات المشار إليها التي تقع من ضمن الفترة التي حددها قرار مجلس الوزراء، وعودة المنقولين أو المنتدبين إلى جهات عملهم الأصلية، وكذلك سحب قرارات التعيين بالوظائف الإشرافية التي تمت خلال الفترة ذاتها، وعودة جميع الفئات المشمولة بالقرار الى أوضاعهم الوظيفية قبل التاريخ المشار إليه.

هذا، وبينت مصادر خاصة أن العدالة تتطلب إلغاء قرار «الديوان» بوقف النقل والندب المعمول به منذ 2013 أو تجميد الاستثناءات الممنوحة لمجلس الخدمة تحقيقا للمساواة.



مجلس الوزراء يتقدم بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية.



المجلس بعد اطلاعه على عرض مرئي للمشروعات السياحية: المضي قدماً في تجميل الواجهة البحرية

أكد مجلس الوزراء على ضرورة سرعة المضي قدما في تطوير وتجميل الواجهة البحرية، وذلك بعد اطلاعه على عرض مرئي من شركة المشروعات السياحية.

بالصور: مجلس الوزراء يواصل عقد اجتماعه الأسبوعي

تأكيدا لما نشرته " الأنباء" أمس مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

ومن المتوقع حسب تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتخطيط العمراني عمار العجمي أن يعلن المجلس قرارات جديدة لحل الأزمة الإسكانية.

تأكيداً لما انفردت " الأنباء" بنشره أمس .. عصام الربيعان: عودة جميع المنقولين والمنتدبين وسحب الإشرافية " بمتابعة " مراقبي التوظف وذلك حسب البيان التالي :



صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان فور صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 2023/2/6 بشأن ضرورة الالتزام بوقف شغل الوظائف الإشرافية بكافة الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، أيا كانت وسيلة شغل هذه الوظائف ندبا كليا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها، فضلا عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد، وذلك اعتبارا من تاريخ 2023/1/23 حتى إشعار آخر، وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار.

بادر ديوان الخدمة المدنية على الفور بإصدار تعميمه رقم 2 لسنة 2023 بالتنبيه على كافة الجهات الحكومية بالتقيد بقرار مجلس الوزراء، مؤكدا على هذه الجهات بضرورة سحب كافة القرارات التي صدرت من ذلك التاريخ واعتبارها كأن لم تكن بما في ذلك الموافقات التي صدرت في 2023/1/19 قبيل استقالة الحكومة، ولكن لم تصدر قراراتها إلا بعد تاريخ 2023/1/23 وعدم اتخاذ أية إجراءات أو إصدار أية قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه.

من جهة أخرى، يقوم مراقبو شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية بالتأكد من إتمام سحب كافة القرارات المشار إليها التي تقع من ضمن الفترة التي حددها قرار مجلس الوزراء، وعودة المنقولين أو المنتدبين إلى جهات عملهم الأصلية، وكذلك سحب قرارات التعيين بالوظائف الإشرافية التي تمت خلال ذات الفترة، وعودة كافة الفئات المشمولة بالقرار الى أوضاعهم الوظيفية قبل التاريخ المشار إليه.



"التواصل الحكومي" ينشر برنامج الاحتفالات بالأعياد الوطنية أيام 25 و26 و28 الجاري

نشر مركز التواصل الحكومي برنامج الاحتفالات بالأعياد الوطنية أيام 25 و26 و28 الشهر الجاري.

وأوضح أن الاطلاع على البرنامج وكذلك الاطلاع على رزنامة الاحتفالات الوطنية يتم عبر موقع وزارة الإعلان المدون في البيان التالي:

وفيما يلي بيان مجلس الوزراء بالتفصيل:

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، أمس الاثنين، في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بنتائج مشاركة سموه في القمة العالمية للحكومات التي استضافتها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخرا وعلى الموضوعات التي تمت مناقشتها في القمة.

كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بفحوى اللقاءات التي تمت بين سموه وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تركزت على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول في كافة المجالات، إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانب آخر، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وفي إطار الدور الإنساني للكويت لمساعدة وإعانة المتضررين من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية مؤخرا، أحاطت وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي مجلس الوزراء علما بنجاح الحملة الوطنية (الكويت بجانبكم) لإغاثة ومساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسورية، مشيرة إلى أن الحصيلة النهائية للحملة الوطنية (الكويت بجانبكم) بلغت نحو 20.700.000 دينار كويتي (عشرين مليونا وسبعمائة ألف دينار كويتي)، والتي تم تنظيمها عبر البث المباشر لتلفزيون الكويت، مشيدة بمساهمة الجميع بهذه الحملة الوطنية والتي جاءت لتعبر عن تضامن الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الشعبين التركي والسوري والمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من الزلزال المدمر.

كما أحاطت وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة بنتائج زيارتها إلى تركيا للإشراف على الحملة الإغاثية التي شاركت فيها الجمعيات الخيرية الكويتية وإيصال مواد الإغاثة إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية.

وفي إطار اهتمام الحكومة بتطوير المشاريع السياحية في الكويت، قدم رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية محمد السقاف، والرئيس التنفيذي للشركة فاضل الدوسري عرضا مرئيا حول آخر المستجدات لمشروع إعادة تطوير وتجميل الواجهة البحرية، وأثنى مجلس الوزراء على جهود القائمين على هذا المشروع، وأكد على ضرورة سرعة المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لهذا المشروع.

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للتقارير الواردة إليه بشأن المشاريع الإسكانية، استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف ناصر خريبط وعدد من مسؤولي المؤسسة عرضا مرئيا حول الملف الإسكاني الذي يهدف إلى استدامة منظومة الرعاية السكنية.

وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، التي تهدف إلى وضع الحلول المناسبة بهذا الشأن.

وبمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي خطتها المملكة نحو آفاق التقدم والازدهار، ومنوها بما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من أواصر أخوية حميمة، سائلين المولى عز وجل المزيد من العز والرخاء للمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.