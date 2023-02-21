البغلي: دعم جهود الشباب أثمر المشروع في أقل من 40 يوماً

الخالد: المواطنون بحاجة لهذه المشاريع الترفيهية الراقية



بشرى شعبان



دشنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي مشروع «مكشات» الترفيهي الأول من نوعه في البلاد، والذي يطل على الواجهة البحرية لشاطئ الصليبخات. ويعتبر المشروع وجهة ترفيهية تراثية بطاقة قصوى يومية للزائرين هي 1500 شخص على مساحة تتجاوز الـ 50 ألف متر مربع.



وأثنت م.البغلي على الجهود الشبابية الكويتية التي انتجت مثل هذا العمل الراقي في فترة لم تتجاوز 40 يوما.



وذكرت ان دعم مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات ذات العلاقة أثمر إنجاح فكرة المشروع وتحويلها إلى واقع.



بدورها، اشارت النائب في مجلس الأمة عالية الخالد إلى ان مثل هذه المشاريع الراقية بحاجتها كل من المواطنين والمقيمين، كما ان إنجاح الفكرة ان وجدت يحتاج إلى الدعم والتكاتف بعيدا عن العمل الروتيني والارتباط بالميزانية، والمواطنون بحاجة إلى المشاريع الترفيهية وتنويعها بشكل مستمر.



من ناحيته، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز ساري ان هذا المشروع للترفيه، وأيضا لدعم المزارع الكويتي ودعم الأسر المنتجة والشباب المبدعين وذوي الهمم. ولفت ساري الى ان موقع المشروع في منطقة «مكشات الصليبخات» مقابل البحر وقرب المقاهي الشعبية، وسيعمل من الساعة 3 عصرا حتى 11 ليلا. وأضاف ساري أن سعر الدخول سيكون دينارين، بينما يستفيد الزائر من الاستماع بجميع مرافق وأنحاء المكشات، ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال وغيرها من الفعاليات، علاوة على وجود مجموعة من الخيم التي يمكن تأجيرها والاستفادة من خدمات المطاعم التي تتوافر في الموقع على أنغام الفلكلور والتراث الكويتي.